Conférence LIENS – Le programme du mois d’avril, ENSIL-ENSCI, Limoges

Conférence LIENS – Le programme du mois d’avril 20 et 27 avril ENSIL-ENSCI Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-20T18:00:00+02:00 – 2026-04-20T19:30:00+02:00

Fin : 2026-04-27T18:00:00+02:00 – 2026-04-27T19:30:00+02:00

Table ronde exceptionnelle : Le sport de haut niveau – enjeux, parcours, soutiens

Le 20 avril 2026 à 18h

Avec les témoignages de sportives et sportifs de haut niveau :

Pablo FAYE, Charline BOURGUET, Clément LETRANCHANT, Sophie ROULAUD

Alexandre MALEYRIE, référent du sport de haut niveau pour l’Université

Simon DUPUY, entraîneur de l’équipe 1 USAL, DU Haute performance collective

Marie BESSAUDOU, directrice de la Fondation partenariale de l’Université (fonds UNISPORT)

Gratuit et ouvert à tous.tes

Activité physique et situations de handicap : déconstruire les évidences

Le 27 avril à 18h

Avec les témoignages de :

Lucie Chapeyron, agente de développement Handisport & Sport Adapté 87

Léane MORCEAU, parathlète

Paul BARBANT, ancien athlète de haut niveau en para athlétisme et actuellement joueur de cécifoot à la J.A Isle (sélection en équipe de France également)

Gratuit et ouvert à tous.tes

Sur inscription pour les personnes extérieures à l’école

https://sphinx.unilim.fr/SurveyServer/s/ENSIL-ENSCI/ConferenceLIENS_Fevrier/questionnaire.htm?ORIGINE_SAISIE=qr_code

ENSIL-ENSCI 16 rue Atlantis 87000 Limoges Limoges 87068 Ester Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://sphinx.unilim.fr/SurveyServer/s/ENSIL-ENSCI/ConferenceLIENS_Fevrier/questionnaire.htm?ORIGINE_SAISIE=qr_code »}]

Le programme des conférences en avril