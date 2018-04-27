Conférence LIENS – Le programme du mois d’avril, ENSIL-ENSCI, Limoges
Conférence LIENS – Le programme du mois d’avril, ENSIL-ENSCI, Limoges lundi 20 avril 2026.
Conférence LIENS – Le programme du mois d’avril 20 et 27 avril ENSIL-ENSCI Haute-Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-20T18:00:00+02:00 – 2026-04-20T19:30:00+02:00
Fin : 2026-04-27T18:00:00+02:00 – 2026-04-27T19:30:00+02:00
Table ronde exceptionnelle : Le sport de haut niveau – enjeux, parcours, soutiens
Le 20 avril 2026 à 18h
Avec les témoignages de sportives et sportifs de haut niveau :
Pablo FAYE, Charline BOURGUET, Clément LETRANCHANT, Sophie ROULAUD
Alexandre MALEYRIE, référent du sport de haut niveau pour l’Université
Simon DUPUY, entraîneur de l’équipe 1 USAL, DU Haute performance collective
Marie BESSAUDOU, directrice de la Fondation partenariale de l’Université (fonds UNISPORT)
Gratuit et ouvert à tous.tes
Activité physique et situations de handicap : déconstruire les évidences
Le 27 avril à 18h
Avec les témoignages de :
Lucie Chapeyron, agente de développement Handisport & Sport Adapté 87
Léane MORCEAU, parathlète
Paul BARBANT, ancien athlète de haut niveau en para athlétisme et actuellement joueur de cécifoot à la J.A Isle (sélection en équipe de France également)
Gratuit et ouvert à tous.tes
Sur inscription pour les personnes extérieures à l’école
https://sphinx.unilim.fr/SurveyServer/s/ENSIL-ENSCI/ConferenceLIENS_Fevrier/questionnaire.htm?ORIGINE_SAISIE=qr_code
ENSIL-ENSCI 16 rue Atlantis 87000 Limoges Limoges 87068 Ester Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://sphinx.unilim.fr/SurveyServer/s/ENSIL-ENSCI/ConferenceLIENS_Fevrier/questionnaire.htm?ORIGINE_SAISIE=qr_code »}]
Le programme des conférences en avril