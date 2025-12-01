Conférence L’image des Ptolémées, rois-pharaons d’Égypte Médiathèque Jean Jeukens Bar-le-Duc

Conférence L’image des Ptolémées, rois-pharaons d’Égypte

Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-12-10 18:30:00

fin : 2025-12-10 20:00:00

Date(s) :

2025-12-10

Par François Queyrel, directeur d’études en archéologie grecque à l’École pratique des Hautes Études.

Les Ptolémées, qui règnent pendant trois siècles sur l’Égypte après la conquête d’Alexandre, y sont représentés comme des rois grecs et comme des pharaons égyptiens. Ces deux modes de représentation du roi correspondent aux attentes de deux publics, celui des Grecs installés surtout à Alexandrie et celui des Égyptiens. Cependant, l’examen de découvertes récentes amène à se demander si la frontière est étanche entre l’image du souverain à Alexandrie et l’art égyptien ; quel changement a fait évoluer les rapports entre les deux arts au cours de la royauté lagide ?

Jauge limitée, réservation obligatoire.Adultes

2 .

Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 76 14 67 musee@meusegrandsud.fr

English :

By François Queyrel, Director of Studies in Greek Archaeology at the École Pratique des Hautes Études.

The Ptolemies, who ruled Egypt for three centuries after Alexander?s conquest, are depicted as both Greek kings and Egyptian pharaohs. These two ways of representing the king corresponded to the expectations of two audiences: the Greeks, who lived mainly in Alexandria, and the Egyptians. However, an examination of recent discoveries raises the question of whether the boundary between the image of the ruler in Alexandria and Egyptian art is watertight; and how did the relationship between the two evolve during the period of Lagid kingship?

Limited capacity, booking essential.

German :

Von François Queyrel, Studienleiter für griechische Archäologie an der École pratique des Hautes Études.

Die Ptolemäer, die nach der Eroberung durch Alexander drei Jahrhunderte lang über Ägypten herrschten, werden in diesen Büchern sowohl als griechische Könige als auch als ägyptische Pharaonen dargestellt. Diese beiden Arten der Darstellung des Königs entsprachen den Erwartungen zweier Publikumsgruppen, der Griechen, die sich vor allem in Alexandria niedergelassen hatten, und der Ägypter. Die Untersuchung neuerer Funde wirft jedoch die Frage auf, ob die Grenze zwischen dem Bild des Herrschers in Alexandria und der ägyptischen Kunst wasserdicht ist; welche Veränderung hat die Beziehung zwischen den beiden Künsten während des Lagidenkönigtums bewirkt?

Begrenzte Teilnehmerzahl, Reservierung erforderlich.

Italiano :

Di François Queyrel, direttore degli studi di archeologia greca dell’École Pratique des Hautes Études.

I Tolomei, che governarono l’Egitto per tre secoli dopo la conquista di Alessandro, sono rappresentati come re greci e faraoni egizi. Questi due modi di rappresentare il re corrispondevano alle aspettative di due pubblici: i greci, che vivevano principalmente ad Alessandria, e gli egiziani. Tuttavia, l’esame delle recenti scoperte solleva la questione se il confine tra l’immagine del sovrano nell’arte alessandrina e in quella egizia sia labile e quali cambiamenti si siano verificati nel rapporto tra le due arti durante il periodo della regalità lagide?

Capacità limitata, prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Por François Queyrel, Director de Estudios de Arqueología Griega en la École Pratique des Hautes Études.

Los Ptolomeos, que gobernaron Egipto durante tres siglos tras la conquista de Alejandro, son representados como reyes griegos y faraones egipcios. Estas dos formas de representar al rey respondían a las expectativas de dos públicos: los griegos, que vivían principalmente en Alejandría, y los egipcios. Sin embargo, el examen de los descubrimientos recientes plantea la cuestión de si la frontera entre la imagen del soberano en el arte alejandrino y el egipcio es estanca, y qué cambios se produjeron en la relación entre ambas artes durante el periodo de la realeza lagida

Aforo limitado, imprescindible reservar.

L’événement Conférence L’image des Ptolémées, rois-pharaons d’Égypte Bar-le-Duc a été mis à jour le 2025-10-01 par OT SUD MEUSE