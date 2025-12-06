Conférence L’imagerie populaire, les rites de passage alsaciens en images Wissembourg

Conférence L’imagerie populaire, les rites de passage alsaciens en images

4 place des Carmes Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-01-21 14:30:00

fin : 2026-01-21 16:00:00

Date(s) :

2026-01-21

Une conférence illustrée consacrée à l’imagerie populaire alsacienne, à travers les rites de passage qui jalonnent la vie. Images, symboles et traditions offrent un regard sensible sur les croyances et les usages d’autrefois en Alsace.

4 place des Carmes Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 95 64 info@up-pamina-vhs.org

An illustrated lecture devoted to Alsatian popular imagery, through the rites of passage that punctuate life. Images, symbols and traditions offer a sensitive look at the beliefs and customs of Alsace?s past.

Office de tourisme de l'Alsace Verte