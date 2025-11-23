Conférence L’imaginaire de l’au-delà en Bretagne Ciné Roch Guémené-sur-Scorff

Conférence L’imaginaire de l’au-delà en Bretagne

Ciné Roch 13 Rue Saint-Roch Guémené-sur-Scorff Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 10:30:00

fin : 2025-11-23 12:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Entre théories chrétiennes fortes et subsistance des concepts traditionnels tels que l’Ankou ou les Anaon, quelle est la part d’originalité de la Bretagne dans l’imaginaire de l’au-delà aux 17e-18e siècles ? Par Georges Provost, maître de conférences en histoire moderne. .

Ciné Roch 13 Rue Saint-Roch Guémené-sur-Scorff 56160 Morbihan Bretagne +33 2 97 28 01 20

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence L’imaginaire de l’au-delà en Bretagne Guémené-sur-Scorff a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan