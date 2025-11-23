Conférence L’imaginaire de l’au-delà en Bretagne Ciné Roch Guémené-sur-Scorff
Ciné Roch 13 Rue Saint-Roch Guémené-sur-Scorff Morbihan
Début : 2025-11-23 10:30:00
fin : 2025-11-23 12:00:00
2025-11-23
Entre théories chrétiennes fortes et subsistance des concepts traditionnels tels que l’Ankou ou les Anaon, quelle est la part d’originalité de la Bretagne dans l’imaginaire de l’au-delà aux 17e-18e siècles ? Par Georges Provost, maître de conférences en histoire moderne. .
Ciné Roch 13 Rue Saint-Roch Guémené-sur-Scorff 56160 Morbihan Bretagne +33 2 97 28 01 20
