Conférence L’imaginaire d’une ruine le Grand Théâtre des Mille et Une Nuits, mémoire de l’âge d’or de Beyrouth Noyon

Conférence L’imaginaire d’une ruine le Grand Théâtre des Mille et Une Nuits, mémoire de l’âge d’or de Beyrouth

6 Place Aristide Briand Noyon Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Le Grand Théâtre de Beyrouth, construit en 1929 par l’architecte Youssef Aftimos, est l’un des édifices emblématiques de l’histoire culturelle et urbaine de la capitale libanaise. Situé au cœur du centre-ville, il fut à la fois un lieu de spectacles populaires pendant l’âge d’or de Beyrouth, un refuge culturel durant la guerre civile, et une ruine symbolique au fil des transformations du tissu urbain.

À travers l’étude de son architecture éclectique orientale, de ses usages successifs et de son destin inachevé, on propose une lecture historique et patrimoniale du Grand Théâtre et de son rôle aujourd’hui dans la mémoire collective libanaise et les débats contemporains sur la conservation du patrimoine.

Souraya Chehade est diplômée d’un master en architecture de l’université Saint-Esprit de Kaslik (Liban) et d’un master en histoire de l’art de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Auditorium du Chevalet 6 place Aristide Briand, Noyon

Le Grand Théâtre de Beyrouth, construit en 1929 par l’architecte Youssef Aftimos, est l’un des édifices emblématiques de l’histoire culturelle et urbaine de la capitale libanaise. Situé au cœur du centre-ville, il fut à la fois un lieu de spectacles populaires pendant l’âge d’or de Beyrouth, un refuge culturel durant la guerre civile, et une ruine symbolique au fil des transformations du tissu urbain.

À travers l’étude de son architecture éclectique orientale, de ses usages successifs et de son destin inachevé, on propose une lecture historique et patrimoniale du Grand Théâtre et de son rôle aujourd’hui dans la mémoire collective libanaise et les débats contemporains sur la conservation du patrimoine.

Souraya Chehade est diplômée d’un master en architecture de l’université Saint-Esprit de Kaslik (Liban) et d’un master en histoire de l’art de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Auditorium du Chevalet 6 place Aristide Briand, Noyon .

6 Place Aristide Briand Noyon 60400 Oise Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Grand Théâtre de Beyrouth, built in 1929 by architect Youssef Aftimos, is one of the most emblematic buildings in the cultural and urban history of the Lebanese capital. Situated in the heart of the city center, it was at once a popular performance venue during Beirut?s golden age, a cultural refuge during the civil war, and a symbolic ruin as the urban fabric was transformed.

Through a study of its eclectic oriental architecture, its successive uses and its unfinished destiny, we propose a historical and heritage reading of the Grand Théâtre and its role today in Lebanese collective memory and contemporary debates on heritage conservation.

Souraya Chehade holds a master?s degree in architecture from the Université Saint-Esprit de Kaslik (Lebanon) and a master?s degree in art history from the Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Auditorium du Chevalet 6 place Aristide Briand, Noyon

L’événement Conférence L’imaginaire d’une ruine le Grand Théâtre des Mille et Une Nuits, mémoire de l’âge d’or de Beyrouth Noyon a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme du Pays Noyonnais