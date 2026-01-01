Conférence: l’imaginaire face aux séismes au cours du temps LOURDES Lourdes
Conférence: l’imaginaire face aux séismes au cours du temps
LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées
L’imaginaire face aux séismes au cours du temps Conférence de Guy Sénéchal
Vendredi 30 janvier, 17h30
Guy Sénéchal, sismologue et enseignant-chercheur à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) animera une conférence sur le risque sismique.
Durée environ 2h
Renseignements au: 05 62 94 24 21
LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 24 21
English :
The imaginary face of earthquakes through time Lecture by Guy Sénéchal
Friday, January 30, 5:30pm
Guy Sénéchal, seismologist and teacher-researcher at the Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), will give a lecture on seismic risk.
Duration approx. 2 hours
Information: 05 62 94 24 21
