Conférence: l’imaginaire face aux séismes au cours du temps LOURDES Lourdes

Conférence: l’imaginaire face aux séismes au cours du temps

LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-01-30 17:30:00

fin : 2026-01-30 19:30:00

2026-01-30

L’imaginaire face aux séismes au cours du temps Conférence de Guy Sénéchal

Vendredi 30 janvier, 17h30

Guy Sénéchal, sismologue et enseignant-chercheur à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) animera une conférence sur le risque sismique.

Durée environ 2h

Renseignements au: 05 62 94 24 21

LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 24 21

English :

The imaginary face of earthquakes through time Lecture by Guy Sénéchal

Friday, January 30, 5:30pm

Guy Sénéchal, seismologist and teacher-researcher at the Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), will give a lecture on seismic risk.

Duration approx. 2 hours

Information: 05 62 94 24 21

