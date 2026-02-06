Conférence Limousin terre promise. Tulle
Conférence Limousin terre promise. Tulle mercredi 4 mars 2026.
Conférence Limousin terre promise.
Impasse Latreille Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04
fin : 2026-03-04
Date(s) :
2026-03-04
Conférence Limousin, terre promise.
Par Marie-France Houdart ethonologue, écrivaine, éditrice, spécialiste de l’histoire rurale
Proposé par l’association Tulle Accueille .
Impasse Latreille Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 45 17 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence Limousin terre promise.
L’événement Conférence Limousin terre promise. Tulle a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze