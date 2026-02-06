Conférence Limousin terre promise. Tulle

Conférence Limousin terre promise.

Impasse Latreille Tulle Corrèze

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

Conférence Limousin, terre promise.

Par Marie-France Houdart ethonologue, écrivaine, éditrice, spécialiste de l’histoire rurale

Proposé par l’association Tulle Accueille .

Impasse Latreille Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 45 17 80

