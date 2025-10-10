Conférence L’impact de la pornographie en ligne sur les ados Comprendre pour mieux agir Cahors

Place Rousseau Cahors Lot

Participation libre

Début : 2025-10-10 18:30:00

2025-10-10

La donnée est alarmante l’âge de la première exposition à la pornographie est désormais de 10 ans. Face à ce constat, comment pouvons-nous accompagner au mieux nos adolescents dans leur découverte de la sexualité ? C’est la question à laquelle nous tenterons de répondre ensemble lors de cette conférence.

Pourquoi et comment parler de sexualité à nos enfants et ados. Ensemble, nous explorerons les raisons fondamentales de cette communication délicate mais essentielle.

Avec Isabelle Someil, sexothérapeute et intervenante EVRAS.

Place Rousseau Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 22 62 62 contact@mjc-cahors.fr

English :

The data is alarming: the age of first exposure to pornography is now 10

German :

Die Daten sind alarmierend: Das Alter für den ersten Kontakt mit Pornografie liegt nun bei 10 Jahren

Italiano :

I dati sono allarmanti: l’età della prima esposizione alla pornografia è ora di 10 anni

Espanol :

Los datos son alarmantes: la edad de la primera exposición a la pornografía es ahora de 10 años

