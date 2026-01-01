Conférence L’impact des changements climatiques sur la forêt

2 Avenue de Gail Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-30 18:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Conférence animée par Éric Keiser, ancien cadre technique de l’ONF, pour mieux comprendre les effets du changement climatique sur nos forêts. Suivie au printemps d’une sortie immersive en forêt.

Le Centre Socio-Culturel Arthur Rimbaud vous invite à une conférence animée par Éric Keiser, ancien cadre technique de l’ONF, pour mieux comprendre les effets du changement climatique sur nos forêts.

Présentation de la situation sanitaire alarmante des forêts ainsi que l’appauvrissement lent et progressif de la biodiversité végétale et animale dans l’espace forestier.

Conférence gratuite sur inscription au 03 88 95 01 24 et info@cscarimbaud.com suivie au printemps d’une sortie immersive en forêt. .

2 Avenue de Gail Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 01 24 info@cscarimbaud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Conference led by Éric Keiser, former ONF technical manager, to better understand the effects of climate change on our forests. Followed in spring by an immersive forest outing.

L’événement Conférence L’impact des changements climatiques sur la forêt Obernai a été mis à jour le 2025-12-24 par Office de tourisme d’Obernai