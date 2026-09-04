Informations pratiques

Manthes

Conférence, L’Implantation de l’ordre de Cluny en Dauphiné

Salle municipale de Manthes Manthes Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 16:30:00

fin : 2026-10-10 18:30:00

Date(s) :

2026-10-10

Conférence avec le Pr Michel Dupupet sur l’implantation de l’Ordre de Cluny en Dauphiné. Organisé dans le cadre de la participation des sites clunisiens au patrimoine mondial de l’UNESCO.

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Salle municipale de Manthes Manthes 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@prieure-manthes.fr

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English :

Lecture with Professor Michel Dupupet on the establishment of the Cluniac Order in the Dauphiné. Organized as part of the Cluniac sites’ inclusion on the UNESCO World Heritage List.

L’événement Conférence, L’Implantation de l’ordre de Cluny en Dauphiné Manthes a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche