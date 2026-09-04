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AGENDA · Manthes

Conférence, L’Implantation de l’ordre de Cluny en Dauphiné Manthes

samedi 10 octobre 2026 · Manthes

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
Salle municipale de Manthes
Ville
26210 Manthes
Département
Drôme
Tarif

Manthes

Conférence, L’Implantation de l’ordre de Cluny en Dauphiné

Salle municipale de Manthes Manthes Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 16:30:00
fin : 2026-10-10 18:30:00

Date(s) :
2026-10-10

Conférence avec le Pr Michel Dupupet sur l’implantation de l’Ordre de Cluny en Dauphiné. Organisé dans le cadre de la participation des sites clunisiens au patrimoine mondial de l’UNESCO.
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Salle municipale de Manthes Manthes 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   contact@prieure-manthes.fr

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English :

Lecture with Professor Michel Dupupet on the establishment of the Cluniac Order in the Dauphiné. Organized as part of the Cluniac sites’ inclusion on the UNESCO World Heritage List.

L’événement Conférence, L’Implantation de l’ordre de Cluny en Dauphiné Manthes a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

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