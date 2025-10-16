Conférence L’incorporation de force en Alsace-Moselle Archives Municipales Sarreguemines

Conférence L’incorporation de force en Alsace-Moselle Archives Municipales Sarreguemines jeudi 16 octobre 2025.

Conférence L’incorporation de force en Alsace-Moselle

Archives Municipales 10 rue du Parc Sarreguemines Moselle

Début : Jeudi Jeudi 2025-10-16 19:00:00

fin : 2025-10-16 20:00:00

2025-10-16

Les Archives Municipales vous ouvrent leurs portes à l’occasion d’une conférence donnée par Daniel Fischer de l’Université de Lorraine, qui viendra présenter son livre Sous un uniforme qui n’était pas le leur .

À l’occasion des 80 ans de la Libération, Emmanuel Macron a déclaré que la tragédie de l’incorporation de force des malgré-nous alsaciens et mosellans devait être nommée, reconnue et enseignée . Daniel Fischer, maître de conférences, auteur de publications pédagogiques et formateur de professeurs des écoles sur le campus sarregueminois de l’INSPE de Lorraine, a accepté, avec l’aide d’un collectif d’archivistes et d’historiens, de relever le défi de proposer un manuel clair et actualisé sur l’incorporation de force, à destination des élèves et de leurs enseignants. Ce livre, Sous un uniforme qui n’était pas le leur , illustré par Ange Mercuri, vous sera présenté.

Conférence gratuite sur inscription obligatoire (places limitées) au 03 87 27 62 40 ou archives.municipales@mairie-sarreguemines.fr

Attention, le bâtiment ne dispose pas d’un accès PMR.Tout public

Archives Municipales 10 rue du Parc Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 27 62 40 archives.municipales@mairie-sarreguemines.fr

English :

The Archives Municipales open their doors to you for a lecture by Daniel Fischer from the Université de Lorraine, who will be presenting his book Sous un uniforme qui n’était pas le leur ( Under a uniform that wasn’t theirs ).

On the occasion of the 80th anniversary of the Liberation, Emmanuel Macron declared that the tragedy of the forced conscription of Malgré-nous from Alsace and Moselle should be named, recognized and taught . Daniel Fischer, lecturer, author of educational publications and trainer of schoolteachers at the INSPE Lorraine campus in Sarreguemin, agreed, with the help of a group of archivists and historians, to take up the challenge of producing a clear, up-to-date textbook on conscription for students and their teachers. This book, Sous un uniforme qui n’était pas le leur , illustrated by Ange Mercuri, will be presented to you.

Free conference with compulsory registration (places are limited) on 03 87 27 62 40 or archives.municipales@mairie-sarreguemines.fr

Please note that the building does not have PRM access.

German :

Das Stadtarchiv öffnet seine Türen für einen Vortrag von Daniel Fischer von der Universität Lothringen, der sein Buch Sous un uniforme qui n’était pas le leur (Unter einer Uniform, die nicht die ihre war) vorstellen wird.

Anlässlich des 80. Jahrestags der Befreiung erklärte Emmanuel Macron, dass die Tragödie der Zwangseingliederung der elsässischen und mosellanischen Malgré-nous benannt, anerkannt und gelehrt werden müsse. Daniel Fischer, Dozent, Autor pädagogischer Publikationen und Ausbilder von Schullehrern auf dem Campus Sarregueminois des INSPE Lothringen, nahm mit Hilfe eines Kollektivs von Archivaren und Historikern die Herausforderung an, ein klares und aktualisiertes Handbuch über die Zwangsrekrutierung für Schüler und ihre Lehrer vorzulegen. Dieses Buch, Sous un uniforme qui n’était pas le leur (Unter einer Uniform, die nicht die ihre war), illustriert von Ange Mercuri, wird Ihnen vorgestellt.

Kostenloser Vortrag mit obligatorischer Anmeldung (begrenzte Plätze) unter 03 87 27 62 40 oder archives.municipales@mairie-sarreguemines.fr

Achtung, das Gebäude verfügt nicht über einen Zugang für Personen mit eingeschränkter Mobilität.

Italiano :

Gli Archives Municipales vi aprono le porte per una conferenza di Daniel Fischer dell’Università della Lorena, che presenterà il suo libro Sous un uniforme qui n’était pas leur ( Sotto un’uniforme che non era la loro ).

In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, Emmanuel Macron ha dichiarato che la tragedia della coscrizione forzata dei Malgré-nous di Alsazia e Mosella deve essere nominata, riconosciuta e insegnata . Daniel Fischer, docente, autore di pubblicazioni didattiche e formatore di insegnanti presso il campus INSPE Lorraine di Sarreguemin, ha accettato, con l’aiuto di un gruppo di archivisti e storici, di raccogliere la sfida di produrre un manuale chiaro e aggiornato sulla coscrizione per gli studenti e i loro insegnanti. Questo libro, Sous un uniforme qui n’était pas leur , illustrato da Ange Mercuri, vi sarà presentato.

Conferenza gratuita con iscrizione obbligatoria (i posti sono limitati) al numero 03 87 27 62 40 o archives.municipales@mairie-sarreguemines.fr

Si prega di notare che l’edificio non è dotato di accesso per i disabili.

Espanol :

Los Archivos Municipales le abren sus puertas para una conferencia de Daniel Fischer, de la Universidad de Lorena, que presentará su libro Sous un uniforme qui n’était pas leur ( Bajo un uniforme que no era el suyo ).

Con motivo del 80º aniversario de la Liberación, Emmanuel Macron declaró que la tragedia del reclutamiento forzoso de los Malgré-nous de Alsacia y Mosela debe ser nombrada, reconocida y enseñada . Daniel Fischer, conferenciante, autor de publicaciones pedagógicas y formador de profesores de escuela en el campus del INSPE Lorraine en Sarreguemin, aceptó, con la ayuda de un grupo de archiveros e historiadores, asumir el reto de elaborar un manual claro y actualizado sobre el reclutamiento para los alumnos y sus profesores. Este libro, Sous un uniforme qui n’était pas le leur , ilustrado por Ange Mercuri, les será presentado.

Conferencia gratuita con inscripción obligatoria (las plazas son limitadas) en el 03 87 27 62 40 o en archives.municipales@mairie-sarreguemines.fr

Tenga en cuenta que el edificio no dispone de acceso para minusválidos.

