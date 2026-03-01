Conférence L’Inde, 3ème future grande puissance Saumur

Conférence L’Inde, 3ème future grande puissance

Square Balzac Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 14:30:00

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

L’Université Inter-Âges Saumur Temps Libre a le plaisir d’accueillir M. Eugène Julien, ancien élève de l’ENA, pour une conférence intitulée L’Inde, 3ème future grande puissance .

L’Inde, future troisième grande puissance ? L’inde pays le plus peuplé de la planète est la grande rivale de la Chine. Il faut comprendre son passé, la domination musulmane puis britannique pour comprendre la gestation de son unité. Ses particularismes ethniques, religieux, sociaux, ses conflits avec le Pakistan en font une démocratie particulière, sous la direction de Modi, réélu en 2024. Quelles sont les forces, les faiblesses de l’Inde, ses défis à surmonter ? Elle s’imposera comme 3ème puissance. Reste à savoir quand… .

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 5 mars 2026 à partir de 14h30.

Ouverture des portes à 13h45. .

Square Balzac Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 72 69 29 55 secretariat@saumurtempslibre-uia.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Université Inter-Âges Saumur Temps Libre is pleased to welcome Mr Eugène Julien, former student of the ENA, for a conference entitled: India, 3rd future great power .

