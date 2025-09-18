Conférence L’Inde, future troisième grande puissance Châteaudun

Conférence L'Inde

Conférence L’Inde, future troisième grande puissance Châteaudun mardi 28 avril 2026.

Conférence L’Inde, future troisième grande puissance

Salle Léo Lagrange Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 14:30:00
fin : 2026-04-28

Date(s) :
2026-04-28

Conférence d’Eugène Julien, guide-conférencier.
  .

Salle Léo Lagrange Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 65 88  utlrd@orange.fr

English :

Lecture by Eugène Julien, guide and lecturer.

German :

Vortrag von Eugène Julien, guide-conférencier.

Italiano :

Intervento di Eugène Julien, guida e docente.

Espanol :

Conferencia de Eugène Julien, guía y conferenciante.

L’événement Conférence L’Inde, future troisième grande puissance Châteaudun a été mis à jour le 2025-09-18 par OT GRAND CHATEAUDUN