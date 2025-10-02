Conférence L’Inde future troisième grande puissance ? À la Maison du Temps Libre Saint-Jean-de-Thouars

Conférence L'Inde future troisième grande puissance ? À la Maison du Temps Libre Saint-Jean-de-Thouars jeudi 2 octobre 2025.

À la Maison du Temps Libre Rue des Petits Bournais Saint-Jean-de-Thouars Deux-Sèvres

Venez aborder un thème géopolitique précis au cours de la conférence inaugurale avec Eugène Julien, expert en géopolitique.

L’Inde, pays le plus peuplé de la planète, est la plus grande rivale de la Chine. Ses particularismes ethniques, religieux, sociaux, ses conflits avec le Pakistan en font une démocratie particulière. Quelles sont les forces, les faiblesses et les défis à surmonter pour ce pays ? .

