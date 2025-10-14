Conférence : l’industrie du plâtre à Montmartre & Paris, capitale du zinc Auditorium de l’Hôtel de Ville Paris

Conférence : l’industrie du plâtre à Montmartre & Paris, capitale du zinc Auditorium de l’Hôtel de Ville Paris mardi 14 octobre 2025.

1ère partie : L’industrie du plâtre à Montmartre

Lorsque l’on visite Montmartre, on ne perçoit pas facilement son passé industriel. On pense spontanément à son atmosphère de village, à ses artistes, ou encore à la silhouette emblématique du Sacré-Cœur. Pourtant, bien avant de devenir un haut lieu culturel et touristique, la butte Montmartre fut un important site d’exploitation industrielle, une activité aujourd’hui oubliée en surface mais qui n’a pas totalement disparue.

2e partie : Paris , capitale du zinc

Les toits de Paris aux mille nuances de gris sont connus dans le monde entier et les couvreurs zingueurs viennent d’être reconnus par l’UNESCO. Mais pourquoi la capitale a-t-elle choisi le zinc pour couvrir ses toits ?

Conférences données par Bertrand Monchecourt et Gilles Mermet de la Société d’histoire et d’archéologie Le Vieux Montmartre.

Cette conférence sera suivie de :

La rue des Immeubles-Industriels du 11e arrondissement

Dans le cadre des Mardis de l’Histoire proposés par la Ville de Paris, consacrés en 2025 à la « Fabrique parisienne parisienne, industries, artisanat et métiers d’art », la Société d’histoire et d’archéologie Le Vieux Montmartre, propose une conférence inédite.

Le mardi 14 octobre 2025

de 18h30 à 20h30

gratuit

Inscriptions ouvertes à partir du 30 septembre

Public jeunes et adultes.

Auditorium de l’Hôtel de Ville 5 rue de Lobau 75004 Paris

https://www.levieuxmontmartre.com/ contact@levieuxmontmartre.com https://www.facebook.com/LeVieuxMontmartre/ https://www.facebook.com/LeVieuxMontmartre/