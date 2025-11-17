Conférence L’influence de Venise Maison de la vie associative Arles

Conférence L’influence de Venise

Vendredi 9 janvier 2026 à partir de 18h. Maison de la vie associative 3 Boulevard des Lices Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 18:00:00

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

L’influence de Venise sur la culture et la musique des îles ioniennes. Par Christiane Catsidonis

Découvrez les mystères de la Sérénissime à Arles ! Participez à la conférence L’influence de Venise un voyage fascinant au cœur de l’histoire et de la musique vénitiennes. Une occasion unique de plonger dans la richesse culturelle de cet emblématique joyau italien, au sein de notre charmante commune. Ne manquez pas cet événement exceptionnel ! .

Maison de la vie associative 3 Boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 93 53 75 mdva@ville-arles.fr

English :

Venice’s influence on Ionian culture and music. By Christiane Catsidonis

German :

Der Einfluss Venedigs auf die Kultur und Musik der Ionischen Inseln. Von Christiane Catsidonis

Italiano :

L’influenza di Venezia sulla cultura e sulla musica delle isole Ionie. Di Christiane Catsidonis

Espanol :

La influencia de Venecia en la cultura y la música de las islas Jónicas. Por Christiane Catsidonis

