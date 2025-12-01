Conférence L’influence des plantes à parfum et des odeurs à travers l’Histoire Châteaudun

Conférence L'influence des plantes à parfum et des odeurs à travers l'Histoire Châteaudun mardi 16 décembre 2025.

Salle Léo Lagrange Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-16 14:30:00

fin : 2025-12-16

2025-12-16

Conférence L’influence des plantes à parfum et des odeurs à travers l’Antiquité et l’Histoire de France. Par Jean-Christophe Gueguen, Docteur en pharmacie.

Salle Léo Lagrange Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 65 88 utlrd@orange.fr

English :

Lecture: The influence of perfume plants and scents throughout Antiquity and French history. By Jean-Christophe Gueguen, Doctor of Pharmacy.

German :

Vortrag: Der Einfluss von Duftpflanzen und Gerüchen im Laufe der Antike und der französischen Geschichte. Von Jean-Christophe Gueguen, Doktor der Pharmazie.

Italiano :

Conferenza: L’influenza delle piante da profumo e degli odori nell’antichità e nella storia francese. Di Jean-Christophe Gueguen, dottore in Farmacia.

Espanol :

Conferencia: La influencia de las plantas perfumeras y de los aromas a lo largo de la Antigüedad y de la Historia de Francia. A cargo de Jean-Christophe Gueguen, Doctor en Farmacia.

