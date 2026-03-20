Conférence L’intelligence artificielle 3ème édition Méru
Conférence L’intelligence artificielle 3ème édition Méru vendredi 10 avril 2026.
Conférence L’intelligence artificielle 3ème édition
21 rue Anatole France Méru Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 18:00:00
fin : 2026-04-10 22:00:00
Date(s) :
2026-04-10
L’intelligence artificielle vous intrigue, vous passionne ou vous inquiète ?
Venez assister à notre troisième Conférence L’intelligence artificielle L’I.A. change le monde, venez découvrir comment
et pourquoi cela nous concerne tous ! le vendredi 10 avril à partir de 18h.
Conférence animée par Laurent Michel, ingénieur en informatique, et Jean-Pierre Thullier, professeur de philosophie.
Gratuit sur inscription obligatoire sur le site de la médiathèque ou par téléphone au 03 44 52 34 60.
L’intelligence artificielle vous intrigue, vous passionne ou vous inquiète ?
Venez assister à notre troisième Conférence L’intelligence artificielle L’I.A. change le monde, venez découvrir comment
et pourquoi cela nous concerne tous ! le vendredi 10 avril à partir de 18h.
Conférence animée par Laurent Michel, ingénieur en informatique, et Jean-Pierre Thullier, professeur de philosophie.
Gratuit sur inscription obligatoire sur le site de la médiathèque ou par téléphone au 03 44 52 34 60. .
21 rue Anatole France Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 52 34 60 mediatheque@ville-meru.fr
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English :
Does artificial intelligence intrigue, excite or worry you?
Come and attend our third Conference: Artificial Intelligence A.I. is changing the world, come and find out how
on Friday, April 10 from 6pm.
Led by Laurent Michel, computer engineer, and Jean-Pierre Thullier, philosophy professor.
Free with registration on the media library website or by telephone on 03 44 52 34 60.
L’événement Conférence L’intelligence artificielle 3ème édition Méru a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre
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