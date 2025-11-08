Conférence : l’intelligence artificielle au service de la santé Médiathèque Jean Marot Mathieu

Début : 2025-11-08T18:00:00 – 2025-11-08T20:00:00

Fin : 2025-11-08T18:00:00 – 2025-11-08T20:00:00

L’intelligence artificielle, qu’est-ce donc ? Outil formidable, révolutionnaire pour certains, danger qui va déshumaniser et rendre idiot notre société pour d’autres. Son utilisation dans le domaine de la santé apparaît cependant comme étant un outil très intéressant pour optimiser la médecine de demain.

Conférencier : Aurélien Corroyer-Dulmont, chercheur unité CNRS ISTCT et responsable du Pôle Intelligence Artificielle du centre François Baclesse

Médiathèque Jean Marot 7 Rue des Écoles, 14920 Mathieu Mathieu 14920 Calvados Normandie

Dans le cadre d’Imaginons demain, le chercheur Aurélien Corroyer-Dulmont est invité à la médiathèque Jean Marot de Mathieu pour une conférence sur l’intelligence artificielle au service de la santé.