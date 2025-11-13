Conférence « L’Intelligence Artificielle de quoi s’agit-il ? à quoi ça sert ? » Brioude
Conférence « L’Intelligence Artificielle de quoi s’agit-il ? à quoi ça sert ? » Brioude jeudi 13 novembre 2025.
Conférence « L’Intelligence Artificielle de quoi s’agit-il ? à quoi ça sert ? »
halle aux grains Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-13 14:30:00
fin : 2025-11-13 16:30:00
Date(s) :
2025-11-13
Conférence de l’Université pour Tous, animée par Antoine DUBRUQUE, ingénieur Centrale Paris.
Ouverte à tous les publics.
.
halle aux grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 92 90 upt.brioude@gmail.com
English :
Université pour Tous conference, hosted by Antoine DUBRUQUE, Centrale Paris engineer.
Open to all.
German :
Konferenz der Universität für alle, geleitet von Antoine DUBRUQUE, Ingenieur der Centrale Paris.
Offen für alle Altersgruppen.
Italiano :
Conferenza di Antoine DUBRUQUE, ingegnere della Centrale di Parigi.
Aperta a tutti.
Espanol :
Conferencia de Antoine DUBRUQUE, ingeniero de la Centrale de París.
Abierto a todos.
L’événement Conférence « L’Intelligence Artificielle de quoi s’agit-il ? à quoi ça sert ? » Brioude a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne