Conférence « L’Intelligence Artificielle de quoi s’agit-il ? à quoi ça sert ? » Brioude

Conférence « L’Intelligence Artificielle de quoi s’agit-il ? à quoi ça sert ? » Brioude jeudi 13 novembre 2025.

Conférence « L’Intelligence Artificielle de quoi s’agit-il ? à quoi ça sert ? »

halle aux grains Brioude Haute-Loire

Début : 2025-11-13 14:30:00

fin : 2025-11-13 16:30:00

2025-11-13

Conférence de l’Université pour Tous, animée par Antoine DUBRUQUE, ingénieur Centrale Paris.

Ouverte à tous les publics.

halle aux grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 92 90 upt.brioude@gmail.com

English :

Université pour Tous conference, hosted by Antoine DUBRUQUE, Centrale Paris engineer.

Open to all.

German :

Konferenz der Universität für alle, geleitet von Antoine DUBRUQUE, Ingenieur der Centrale Paris.

Offen für alle Altersgruppen.

Italiano :

Conferenza di Antoine DUBRUQUE, ingegnere della Centrale di Parigi.

Aperta a tutti.

Espanol :

Conferencia de Antoine DUBRUQUE, ingeniero de la Centrale de París.

Abierto a todos.

