Conférence l’intelligence artificielle et la société Haguenau

Conférence l’intelligence artificielle et la société

21 rue de la redoute Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-13 20:00:00

fin : 2026-02-13 21:30:00

Date(s) :

2026-02-13

C’est avec plaisir que nous vous invitons pour notre prochaine conférence qui traitera d’un grand sujet d’actualité Comment l’intelligence artificielle transforme nos sociétés pour le meilleur… et pour le pire . Pour traiter ce sujet qui nous concerne tous, nous avons le grand honneur d’accueillir le général (2S) Fabrice Jaouën qui est des grands spécialistes de cette nouvelle discipline.

Au cours de cette soirée, Monsieur Jaouën abordera bien entendu les origines et le développement de l’IA mais nous parlera de son utilisation actuelle et comment l’IA nous impacte déjà de nos jours dans nos vies quotidiennes. Mais il nous parlera aussi de son incroyable et inimaginable potentiel pour le futur proche. Il n’hésitera pas à nous parler dans quelle mesure l’IA, cette nouvelle révolution va tous nous impacter individuellement. Il essayera aussi de répondre à cette question que beaucoup d’entre se pose l’IA est-elle une nouvelle révolution sociétale avec des possibilités d’utilisation dans tous les domaines ou est-ce potentiellement un risque que nous ne pourrons plus maitriser.

Saint-Cyrien de formation, le général (2S) Fabrice Jaouën a commencé sa carrière à l’époque de la Guerre froide en 1985. Après avoir initialement servi dans l’artillerie sol-air, il rejoint l’enseignement de l’école de guerre. Il a alternativement servi en France et en Allemagne, en régiment comme en état-major. Il est passionné par le numérique, soutient en 2025 une thèse professionnelle portant sur l’emploi de l’intelligence artificielle dans les ressources humaines. Depuis 2023, il anime également le collège scientifique Humanités, Société et Intelligence Artificielle . Le général (2S) Fabrice Jaouën enseigne la stratégie numérique des organisations à L’École de Management de Strasbourg et à Paris School of Business. Il est également délégué général du Souvenir Français du Bas-Rhin. .

21 rue de la redoute Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 65 28 73 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Conférence l’intelligence artificielle et la société Haguenau a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau