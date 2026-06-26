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Conférence L’intelligence Artificielle Salle Méniscoul, 44420 Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer

Conférence L’intelligence Artificielle Salle Méniscoul, 44420 Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer vendredi 4 septembre 2026.

Lieu
Salle Méniscoul, 44420 Piriac-sur-Mer
Adresse
9 Rue du Port
Ville
44420 Piriac-sur-Mer
Département
Loire-Atlantique
Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
vendredi 4 septembre 2026
Tarif

Piriac-sur-Mer

Conférence L’intelligence Artificielle

Salle Méniscoul, 44420 Piriac-sur-Mer 9 Rue du Port Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04
fin : 2026-09-04

Date(s) :
2026-09-04

Comprendre l’IA et ses impacts, comment est-elle utilisée, quels sont les avantages et les risques ? Comment se protéger et garder le contrôle ? Conférence animée par Charles-Antoine LEGRAND, informaticien, spécialiste de l’Intelligence Artificielle.   .

Salle Méniscoul, 44420 Piriac-sur-Mer 9 Rue du Port Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 50 19  mairie@piriac-sur-mer.fr

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English :

L’événement Conférence L’intelligence Artificielle Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44

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