Conférence L’intelligence Artificielle Salle Méniscoul, 44420 Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer
Conférence L’intelligence Artificielle Salle Méniscoul, 44420 Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer vendredi 4 septembre 2026.
Piriac-sur-Mer
Conférence L’intelligence Artificielle
Salle Méniscoul, 44420 Piriac-sur-Mer 9 Rue du Port Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04
Comprendre l’IA et ses impacts, comment est-elle utilisée, quels sont les avantages et les risques ? Comment se protéger et garder le contrôle ? Conférence animée par Charles-Antoine LEGRAND, informaticien, spécialiste de l’Intelligence Artificielle. .
Salle Méniscoul, 44420 Piriac-sur-Mer 9 Rue du Port Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 50 19 mairie@piriac-sur-mer.fr
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L’événement Conférence L’intelligence Artificielle Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44
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