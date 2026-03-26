Conférence L’intelligence artificielle, risques & opportunités Salle polyvalente Île-Tudy

Conférence L’intelligence artificielle, risques & opportunités Salle polyvalente Île-Tudy samedi 11 avril 2026.

Conférence L’intelligence artificielle, risques & opportunités

Salle polyvalente 13 rue Principale Île-Tudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

L’ IA générative , c’est quoi ?
Comment définit-on les règles du jeu avec l’IA ?
Un regard de terrain pour mieux comprendre les transformations en cours.

Conférence animée par Dimitri BARABE, chef de projet jeux vidéo à l’international.

Organisée par l’association L’île aux idées.   .

Salle polyvalente 13 rue Principale Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 6 10 15 69 03 

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English : Conférence L’intelligence artificielle, risques & opportunités

L’événement Conférence L’intelligence artificielle, risques & opportunités Île-Tudy a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Destination Pays Bigouden

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