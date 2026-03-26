Conférence L’intelligence artificielle, risques & opportunités Salle polyvalente Île-Tudy
Conférence L’intelligence artificielle, risques & opportunités Salle polyvalente Île-Tudy samedi 11 avril 2026.
Conférence L’intelligence artificielle, risques & opportunités
Salle polyvalente 13 rue Principale Île-Tudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
L’ IA générative , c’est quoi ?
Comment définit-on les règles du jeu avec l’IA ?
Un regard de terrain pour mieux comprendre les transformations en cours.
Conférence animée par Dimitri BARABE, chef de projet jeux vidéo à l’international.
Organisée par l’association L’île aux idées. .
Salle polyvalente 13 rue Principale Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 6 10 15 69 03
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English : Conférence L’intelligence artificielle, risques & opportunités
L’événement Conférence L’intelligence artificielle, risques & opportunités Île-Tudy a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Destination Pays Bigouden
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