Conférence L’intelligence des animaux Médiathèque Emile Gaboriau Saujon vendredi 10 octobre 2025.

Médiathèque Emile Gaboriau 18 rue Carnot Saujon Charente-Maritime

Début : 2025-10-10 18:00:00

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Conférence de Yolaine de La Bigne, sur l’intelligence des animaux, avec un focus sur l’animal féministe et l’animal médecin, sujets de ses derniers livres.

Médiathèque Emile Gaboriau 18 rue Carnot Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 94 71 mediatheque@saujon.fr

English :

Lecture by Yolaine de La Bigne, on the intelligence of animals, with a focus on the feminist animal and the animal doctor, the subjects of her latest books.

German :

Vortrag von Yolaine de La Bigne über die Intelligenz von Tieren, mit Schwerpunkt auf dem feministischen Tier und dem medizinischen Tier, die Themen ihrer letzten Bücher.

Italiano :

Conferenza di Yolaine de La Bigne sull’intelligenza degli animali, con particolare attenzione all’animale femminista e al medico animale, temi dei suoi ultimi libri.

Espanol :

Conferencia de Yolaine de La Bigne sobre la inteligencia de los animales, con especial atención al animal feminista y al médico animal, temas de sus últimos libros.

