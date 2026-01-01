Conférence L’intercommunalité, enjeu caché des élections municipales Accès Université Populaire Romans-sur-Isère
Conférence L’intercommunalité, enjeu caché des élections municipales
Accès Université Populaire 20, rue Saint Antoine Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-01-14 18:00:00
fin : 2026-01-14 19:30:00
2026-01-14 2026-01-21
Venez à la rencontre de Frédéric PIN, ex directeur général de collectivités, à l’occasion de sa présentation de la conférence L’intercommunalité, enjeu caché des élections municipales .
Accès Université Populaire 20, rue Saint Antoine Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 04 45 info@accesromans.com
English :
Come and meet Frédéric PIN, former general manager of a number of local authorities, as he presents the conference L’intercommunalité, enjeu caché des élections municipales .
