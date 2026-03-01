Conférence L’intime et le corps de la femme du Moyen-âge à la Renaissance Lorris
Conférence L’intime et le corps de la femme du Moyen-âge à la Renaissance Lorris dimanche 29 mars 2026.
Conférence L’intime et le corps de la femme du Moyen-âge à la Renaissance
Lorris Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 16:00:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Conférence L’intime et le corps de la femme du Moyen-âge à la Renaissance
Conférence L’intime et le corps de la femme, du Moyen-âge à la Renaissance , par Madame Céline Martin professeur d’histoire géographie et droit. .
Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire cocal.lorris45@gmail.com
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English :
Conference The intimate and the female body from the Middle Ages to the Renaissance
L’événement Conférence L’intime et le corps de la femme du Moyen-âge à la Renaissance Lorris a été mis à jour le 2026-03-15 par OT GATINAIS SUD