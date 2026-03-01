Conférence L’intime et le corps de la femme du Moyen-âge à la Renaissance

Lorris Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 16:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Conférence L’intime et le corps de la femme du Moyen-âge à la Renaissance

Conférence L’intime et le corps de la femme, du Moyen-âge à la Renaissance , par Madame Céline Martin professeur d’histoire géographie et droit. .

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire cocal.lorris45@gmail.com

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English :

Conference The intimate and the female body from the Middle Ages to the Renaissance

L’événement Conférence L’intime et le corps de la femme du Moyen-âge à la Renaissance Lorris a été mis à jour le 2026-03-15 par OT GATINAIS SUD