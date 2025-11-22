[Conférence] L’invasion et l’occupation du Valois par les troupes alliées en 1814-1815 Crépy-en-Valois

[Conférence] L’invasion et l’occupation du Valois par les troupes alliées en 1814-1815

17 Rue Jeanne d’Arc Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 14:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

La Société d’Histoire et d’Archéologie du Valois propose le samedi 22 novembre une conférence à partir de 14h30, à l’hôtel d’Orléans, rue Jeanne d’Arc à Crépy-en-Valois.

Cette communication sera assurée par Éric Dancoisne, président de l’association.

Celle-ci portera sur l’invasion et l’occupation du Valois par les troupes alliées en 1814-1815.

Fruit de nombreux dépouillements dans les Archives municipales de Crépy-en-Valois, cette présentation éclairera d’un nouveau jour un sujet méconnu localement malgré les nombreuses publications produites par les historiens.

Cette communication remplace la présentation de l’ouvrage de Lucie Barette consacré à Marguerite Durand et ce à la demande de l’autrice.Toutes nos excuses pour ce contretemps.

Entrée libre et gratuite.

17 Rue Jeanne d’Arc Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

English :

On Saturday November 22, the Société d?Histoire et d?Archéologie du Valois (Valois History and Archaeology Society) is organizing a conference starting at 2.30pm, at the Hôtel d?Orléans, rue Jeanne d?Arc in Crépy-en-Valois.

The talk will be given by Éric Dancoisne, president of the association.

It will focus on the invasion and occupation of Valois by Allied troops in 1814-1815.

The fruit of extensive research in the Crépy-en-Valois municipal archives, this presentation will shed new light on a subject that is little-known locally, despite the numerous publications produced by historians.

This communication replaces the presentation of Lucie Barette?s book devoted to Marguerite Durand, at the author?s request, and we apologize for the inconvenience.

Free admission.

German :

Die Société d’Histoire et d’Archéologie du Valois bietet am Samstag, den 22. November, ab 14:30 Uhr eine Konferenz im Hôtel d’Orléans, rue Jeanne d’Arc in Crépy-en-Valois an.

Der Vortrag wird von Eric Dancoisne, dem Vorsitzenden des Vereins, gehalten.

Er wird sich mit der Invasion und Besetzung des Valois durch die alliierten Truppen in den Jahren 1814-1815 befassen.

Der Vortrag ist das Ergebnis zahlreicher Recherchen im Stadtarchiv von Crépy-en-Valois und wirft ein neues Licht auf ein Thema, das trotz zahlreicher Veröffentlichungen von Historikern in der Region kaum bekannt ist.

Dieser Vortrag ersetzt die Präsentation des Buches von Lucie Barette über Marguerite Durand, die auf Wunsch der Autorin stattfand.

Eintritt frei.

Italiano :

Sabato 22 novembre, la Société d’Histoire et d’Archéologie du Valois organizza una conferenza con inizio alle 14.30 presso l’Hôtel d’Orléans, in rue Jeanne d’Arc a Crépy-en-Valois.

La conferenza sarà tenuta da Éric Dancoisne, presidente dell’associazione.

Si concentrerà sull’invasione e l’occupazione della Valois da parte delle truppe alleate nel 1814-1815.

Frutto di approfondite ricerche negli archivi comunali di Crépy-en-Valois, questa presentazione getterà nuova luce su un argomento poco conosciuto a livello locale, nonostante le numerose pubblicazioni degli storici.

Questo intervento sostituisce la presentazione del libro di Lucie Barette su Marguerite Durand, su richiesta dell’autrice, e ci scusiamo per il disagio causato.

L’ingresso è libero.

Espanol :

El sábado 22 de noviembre, la Société d’Histoire et d’Archéologie du Valois organiza una conferencia a partir de las 14.30 horas en el Hôtel d’Orléans, rue Jeanne d’Arc, en Crépy-en-Valois.

La conferencia correrá a cargo de Éric Dancoisne, Presidente de la asociación.

Se centrará en la invasión y ocupación de Valois por las tropas aliadas en 1814-1815.

Fruto de una amplia investigación en los archivos municipales de Crépy-en-Valois, esta presentación arrojará nueva luz sobre un tema poco conocido localmente, a pesar de las numerosas publicaciones realizadas por historiadores.

Esta ponencia sustituye a la presentación del libro de Lucie Barette sobre Marguerite Durand, a petición de la autora, por lo que rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

La entrada es gratuita.

