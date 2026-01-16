Conférence L’invention de la photographie et son impact sur la peinture Brioude
Conférence L’invention de la photographie et son impact sur la peinture Brioude jeudi 4 juin 2026.
Conférence L’invention de la photographie et son impact sur la peinture
halle aux grains Brioude Haute-Loire
Début : 2026-06-04 14:30:00
fin : 2026-06-04 16:30:00
2026-06-04
Conférence de l’Université pour Tous, animée par Christophe HAZEMANN, directeur-adjoint du musée Soulages à Rodez.
Ouverte à tous les publics.
halle aux grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 92 90 upt.brioude@gmail.com
English :
Conference organized by the Université pour Tous, led by Christophe HAZEMANN, deputy director of the Musée Soulages in Rodez.
Open to all.
