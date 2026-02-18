Conférence L’invention de l’écriture, histoires et mystères par Les amis du Musée de Cassis Maison de l’Europe et de la Vie Associative (MEVA) Cassis

Conférence L’invention de l’écriture, histoires et mystères par Les amis du Musée de Cassis

Samedi 28 mars 2026 à partir de 10h. Maison de l’Europe et de la Vie Associative (MEVA) 4 rue Docteur Severin Icard Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Le samedi 28 mars 2026 à 10h, venez participer à la conférence L’invention de l’écriture, histoires et mystères à la MEVA de Cassis.

Organisée par l’association Les amis du Musée et présentée par François Mir. .

Maison de l’Europe et de la Vie Associative (MEVA) 4 rue Docteur Severin Icard Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 82 75 51 53 gerard.gaudin375@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Saturday March 28, 2026 at 10am, come and take part in the conference L’invention de l’écriture, histoires et mystères at the MEVA in Cassis.

L’événement Conférence L’invention de l’écriture, histoires et mystères par Les amis du Musée de Cassis Cassis a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme de Cassis