Conférence L’invention du Sundgau Wittersdorf

Conférence L’invention du Sundgau

29 rue de Walheim Wittersdorf Haut-Rhin

Début : Vendredi 2026-02-06 20:00:00

fin : 2026-02-06 21:30:00

2026-02-06

Conférence de Georges Bischoff, invitant à repenser le Sundgau, non comme une donnée figée, mais comme un territoire en perpétuelle construction. Réservation conseillée

Georges Bischoff est historien, spécialiste reconnu de l’histoire de l’Alsace et du Rhin supérieur. Professeur émérite d’histoire médiévale, auteur de nombreux ouvrages de référence, il s’attache à rendre l’histoire lisible, vivante et intelligible pour tous, en croisant les approches politiques, sociales, culturelles et territoriales.

À l’occasion de cette conférence intitulée L’invention du Sundgau , Georges Bischoff propose une lecture originale et stimulante de ce territoire singulier. Loin d’une évidence géographique ou identitaire, le Sundgau apparaît ici comme une construction historique progressive, façonnée par les rapports de pouvoir, les échanges, les frontières et les représentations.

Une conférence passionnante qui invite à repenser le Sundgau, non comme une donnée figée, mais comme un territoire en perpétuelle construction, entre histoire, identité et regard contemporain.

La rencontre sera suivie d’un temps d’échange et de dédicace, permettant au public de prolonger la réflexion et de découvrir les ouvrages de l’auteur. .

29 rue de Walheim Wittersdorf 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 6 02 23 22 88 contact@upt-le-thalb.fr

English :

Lecture by Georges Bischoff, inviting us to rethink the Sundgau, not as a fixed datum, but as a territory in perpetual construction. Reservations recommended

