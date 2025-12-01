Conférence L’invention du temps Aux Pieds Tanqués Barbentane

Conférence L’invention du temps

Vendredi 12 décembre 2025 à partir de 20h. Aux Pieds Tanqués 3 Place Saint Joseph Barbentane Bouches-du-Rhône

La ville de Barbentane et Le café des Sciences Sud sont heureux de vous proposer une conférence intitulée l’invention du temps que Brice Haziza va nous présenter le vendredi 12 décembre à 20h aux Pieds Tanqués à Barbentane.



Le concept du temps semble tellement évident à notre intelligence intuitive, mais comme souvent, les phénomènes sont beaucoup plus complexes qu’il n’y paraît. Nous verrons dans cette conférence pourquoi la mesure du temps est fondamentalement liée à l’astronomie, puis comment la physique travaille sur le temps sans arriver à vraiment le définir.



Cette conférence grand public est un voyage qui débutera aux premiers temps de l’humanité pour arriver jusqu’à nos horloges atomiques, en passant par Isaac Newton et Albert Einstein. .

Aux Pieds Tanqués 3 Place Saint Joseph Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 85 85

