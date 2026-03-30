Jeudi 16 avril 2026 à 18h

Osenat, La Galerie de Breteuil

66 avenue de Breteuil 75007 Paris

Evénement en collaboration avec le Watch Club de France et Flyback

Contact : Antoine Thévenou

06 33 18 19 32

assistant-montres@osenat.com

www.osenat.com

LIP et YEMA ont dominé la montre de plongée française dans les années 1970. Marie-Pia Coustans revient sur cet âge d’or méconnu.

Le jeudi 16 avril 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit

Inscription obligatoire

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T21:00:00+02:00

fin : 2026-04-16T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-16T18:00:00+02:00_2026-04-16T20:00:00+02:00

Osenat 66 avenue de Breteuil 75007 Paris

+33633181932 assistant-montres@osenat.com https://www.facebook.com/Osenat.Auctions https://www.facebook.com/Osenat.Auctions



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