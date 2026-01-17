Conférence “Lire avec tous les bébés” Mairie du 19e arrondissement PARIS

Cette année, nous vous invitons à une table ronde autour du handicap et des livres accessibles.

Rencontre modérée par Hélène KUDZIA, bibliothécaire de la Ville de Paris

Avec : Carolane MASCLE, Enseignante-chercheuse en psychologie, INSPE de l’Université de Strasbourg

Delphine KORWIN, Association L.I.R.E. (Le Livre pour l’Insertion et le Refus de l’Exclusion)

Fabiola DIJOUX, Educatrice de jeunes enfants, crèche multi-accueil quai de Charente, Paris

Le Mois du Livre et de la Petite enfance du 19ème Arrondissement revient cette année pour une cinquième édition. Les bibliothécaires jeunesse vous proposeront des évènements autour du handicap et de la lecture par les sens. Les animations, spectacles et ateliers seront à destination de toutes et tous pour faire découvrir le plaisir des histoires et de la littérature jeunesse aux tout-petits sous ses différentes formes et leur permettre de s’imaginer des mondes au-delà du handicap. Différents temps de rencontres seront également proposés afin d’échanger autour de la parentalité, de sensibiliser à la différence et de s’ouvrir à l’autre.

Inscription très recommandée ici

La mairie du 19e arrondissement et les bibliothèques jeunesse vous invitent à assister à la conférence annuelle destinée aux professionnel·le·s de la petite enfance.

Le jeudi 05 février 2026

de 13h00 à 15h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-05T14:00:00+01:00

fin : 2026-02-05T16:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-05T13:00:00+02:00_2026-02-05T15:00:00+02:00

Mairie du 19e arrondissement 5-7, place Armand Carrel 75019 PARIS



Afficher la carte du lieu Mairie du 19e arrondissement et trouvez le meilleur itinéraire

