Conférence “Lisons avec les tout-petits des histoires pour grandir ensemble” Bibliothèque de Saint-Selve Saint-Selve

Conférence “Lisons avec les tout-petits des histoires pour grandir ensemble”

Bibliothèque de Saint-Selve 5 Impasse Notre Dame de la Houn Saint-Selve Gironde

Début : 2025-11-25

fin : 2025-11-25

2025-11-25

Venez découvrir comment les livres pour enfants peuvent être vos alliés dans votre parentalité ! Une rencontre autour des rituels du soir animée par le Dr Muriel Duboze et l’association Littérature Jeunesse et Parentalité.

Des ateliers menés par l’association D’abord des livres et les bibliothécaires seront proposés aux enfants pour permettre aux parents d’assister aux échanges. .

