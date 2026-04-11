Conférence L’ISS, la station spatiale Place du marché La Turballe
Conférence L’ISS, la station spatiale Place du marché La Turballe vendredi 17 avril 2026.
La Turballe
Conférence L’ISS, la station spatiale
Place du marché Bibliothèque Anita Conti La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 10:30:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
La conférence L’ISS (International Space Station) est une présentation dédiée aux enfants d’âge scolaire.
Elle a pour principe de montrer que cette station est une vraie prouesse technique et humaine.
Une belle promenade pour la jeunesse. .
Place du marché Bibliothèque Anita Conti La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 33 28
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English :
L’événement Conférence L’ISS, la station spatiale La Turballe a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT44
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