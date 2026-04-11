Conférence L’ISS, la station spatiale Place du marché La Turballe

La Turballe

Conférence L’ISS, la station spatiale

Place du marché Bibliothèque Anita Conti La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 10:30:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

La conférence L’ISS (International Space Station) est une présentation dédiée aux enfants d’âge scolaire.

Elle a pour principe de montrer que cette station est une vraie prouesse technique et humaine.

Une belle promenade pour la jeunesse. .

Place du marché Bibliothèque Anita Conti La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 33 28

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English :

L’événement Conférence L’ISS, la station spatiale La Turballe a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT44