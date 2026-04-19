Conférence littéraire Jacques Lusseyran, écrivain aveugle, résistant et déporté Salle polyvalente Île-Tudy
Conférence littéraire Jacques Lusseyran, écrivain aveugle, résistant et déporté Salle polyvalente Île-Tudy jeudi 30 avril 2026.
Île-Tudy
Conférence littéraire Jacques Lusseyran, écrivain aveugle, résistant et déporté
Salle polyvalente 13 rue Principale Île-Tudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Enseignant à l’Université de Bretagne Occidentale, et critique littéraire et artistique de la revue Ar Men, Alain Gabriel-Monot animera une conférence sur l’écrivain Jacques Lusseyran.
Événement organisé par l’association L’île aux idées . .
Salle polyvalente 13 rue Principale Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 6 10 15 69 03
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English : Conférence littéraire Jacques Lusseyran, écrivain aveugle, résistant et déporté
L’événement Conférence littéraire Jacques Lusseyran, écrivain aveugle, résistant et déporté Île-Tudy a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Destination Pays Bigouden
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