Conférence littéraire Jacques Lusseyran, écrivain aveugle, résistant et déporté Salle polyvalente Île-Tudy

Île-Tudy

Conférence littéraire Jacques Lusseyran, écrivain aveugle, résistant et déporté

Salle polyvalente 13 rue Principale Île-Tudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Enseignant à l’Université de Bretagne Occidentale, et critique littéraire et artistique de la revue Ar Men, Alain Gabriel-Monot animera une conférence sur l’écrivain Jacques Lusseyran.

Événement organisé par l’association L’île aux idées . .

Salle polyvalente 13 rue Principale Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 6 10 15 69 03

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English : Conférence littéraire Jacques Lusseyran, écrivain aveugle, résistant et déporté

L’événement Conférence littéraire Jacques Lusseyran, écrivain aveugle, résistant et déporté Île-Tudy a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Destination Pays Bigouden