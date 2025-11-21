Conférence littéraire La représentation des enfants, heureux ou malheureux, dans la littérature française du 20è Salle polyvalente Île-Tudy
Salle polyvalente 13 rue Principale Île-Tudy Finistère
Début : 2025-11-21 18:00:00
fin : 2025-11-21
2025-11-21
Conférence littéraire animée par Alain-Gabriel Monot, enseignant à l’Université de Bretagne Occidentale, et critique littéraire et artistique de la revue Ar Men.
Organisée par l’association L’île aux idées. .
Salle polyvalente 13 rue Principale Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 6 10 15 69 03
