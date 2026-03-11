Conférence littéraire Médiathèque Vimoutiers
Conférence littéraire Médiathèque Vimoutiers vendredi 22 mai 2026.
Conférence littéraire
Médiathèque 1 rue de Châtelet Vimoutiers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:30:00
fin : 2026-05-22 20:00:00
Date(s) :
2026-05-22
D’avril à juin, les médiathèques de la CDC VAM vous invitent au voyage !
Save the Date pour ce voyage littéraire conférence d’auteurs co-organisée avec l’association Camembert au cœur de l’Histoire. .
Médiathèque 1 rue de Châtelet Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 2 33 67 54 85
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English : Conférence littéraire
L’événement Conférence littéraire Vimoutiers a été mis à jour le 2026-03-11 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault