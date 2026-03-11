Conférence littéraire Médiathèque Vimoutiers

Conférence littéraire

Médiathèque 1 rue de Châtelet Vimoutiers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:30:00

fin : 2026-05-22 20:00:00

Date(s) :

2026-05-22

D’avril à juin, les médiathèques de la CDC VAM vous invitent au voyage !

Save the Date pour ce voyage littéraire conférence d’auteurs co-organisée avec l’association Camembert au cœur de l’Histoire. .

Médiathèque 1 rue de Châtelet Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 2 33 67 54 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence littéraire

L’événement Conférence littéraire Vimoutiers a été mis à jour le 2026-03-11 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault