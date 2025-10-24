CONFÉRENCE Llupia

CONFÉRENCE Llupia vendredi 24 octobre 2025.

CONFÉRENCE

15, carrer de la Dû Llupia Pyrénées-Orientales

Début : 2025-10-24 18:00:00

fin : 2025-10-24

2025-10-24

Venez nombreux, l’entrée est libre et gratuite !

15, carrer de la Dû Llupia 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 53 64 09

English :

Come one, come all admission is free!

German :

Kommen Sie zahlreich, der Eintritt ist frei und kostenlos!

Italiano :

Venite tutti, l’ingresso è gratuito!

Espanol :

Vengan todos, la entrada es gratuita

L’événement CONFÉRENCE Llupia a été mis à jour le 2025-10-15 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME