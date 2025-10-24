Conférence l’objet et son théâtre Salies-de-Béarn
5 Rue Loume Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-10-24
L’objet et son théâtre, c’est une conversation entre Juliette (psychologue clinicienne et marionnettiste) et Katy (spécialiste du théâtre d’objet). c’est une conférence … ou plutôt une confidence. Une belle occasion de mettre à jour ce théâtre singulier qu’est le théâtre d’objet, de l’envisager et d’en faire le portrait, d’en dévoiler ses facettes, sa poésie, son langage… histoire de le connaître un peu mieux. .
