Conférence L’observatoire du Pic du Midi de Bigorre Médiathèque Simone Veil Bagnères-de-Bigorre

Conférence L’observatoire du pic du Midi de Bigorre histoire du premier observatoire scientifique en haute montagne Par Jean-Christophe Sanchez, professeur agrégé d’histoire-géographie, docteur en histoire moderne et président de la Société Ramond

Si la première pierre de l’observatoire est posée en 1878, l’histoire scientifique de ce sommet unique, qui passait pour être le plus haut des Pyrénées, remonte à la Renaissance. Indissociable de la Société Ramona qui l’a fondé et du territoire où se dresse ce pic, le site est depuis 1873 occupe en permanence par des scientitiques qui y installent d’abord une station météorologique. Rapidement l’astronomie se développe dans un site ou le ciel étoilé y prend un éclat extraordinaire et permet souvent de lire pendant la nuit à la seule clarté des étoiles et de la voie lactée. L’observatoire devient alors un des hauts lieux de la recherche mondiale.

De nos jours réserve internationale de Ciel Etoilé, le pic du Midi de Bigorre est dans l’antichambre d’un classement UNESCO.

English :

Lecture: L’observatoire du pic du Midi de Bigorre: history of the first scientific observatory in the high mountains By Jean-Christophe Sanchez, associate professor of history and geography, PhD in modern history and president of the Société Ramond

German :

Vortrag: Das Observatorium auf dem Pic du Midi de Bigorre: Geschichte des ersten wissenschaftlichen Observatoriums im Hochgebirge Von Jean-Christophe Sanchez, Lehrer für Geschichte und Geografie, Doktor der modernen Geschichte und Präsident der Société Ramond

Italiano :

Conferenza: L’observatoire du pic du Midi de Bigorre: la storia del primo osservatorio scientifico in alta montagna Di Jean-Christophe Sanchez, professore associato di storia e geografia, dottore in storia moderna e presidente della Société Ramond

Espanol :

Conferencia: L’observatoire du pic du Midi de Bigorre: la historia del primer observatorio científico de alta montaña Por Jean-Christophe Sanchez, profesor asociado de historia y geografía, doctor en historia moderna y presidente de la Société Ramond

