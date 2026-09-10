Conférence : l’obsolescence technologique et la collection vidéo, FRAC Grand Large – Hauts-de-France, Dunkerque

Informations pratiques

Conférence : l’obsolescence technologique et la collection vidéo Dimanche 20 septembre, 16h00 FRAC Grand Large – Hauts-de-France Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Depuis l’essor industriel du XIXème siècle, nous avons fait face au renouvellement constant et de plus en plus rapide de nos outils. Les innovations technologiques sont nombreuses, et parmi elles, celle de la capture de l’image, et plus précisément du mouvement est une véritable révolution pour notre rapport au monde. De la photographie au film puis à la vidéo, aujourd’hui numérique, cette accélération drastique des modes de diffusion de l’image ne peut aller sans des effets négatifs : l’obsolescence et sa programmation. À travers plusieurs œuvres vidéo du Frac, forme caractéristique de l’expression artistique des années 1970 et 1980, nous verrons quelles sont les limites de la préservation, de la diffusion et de la transmission de ces œuvres. Plus largement, cela concerne un patrimoine conséquent, et les traces de l’activité humaine historique, politique, industrielle, guerrière ou technique.

FRAC Grand Large – Hauts-de-France 503 avenue des bancs de Flandres, 59140 Dunkerque, France Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France +33328658420 https://www.fracgrandlarge-hdf.fr La collection du Frac Grand Large réunit plus de 1 500 œuvres d’art et de design, présentées au Frac, dans des lieux partenaires, des écoles ou l’espace public. Constituée autour d’un noyau initial (arte povera, art minimal, conceptuel, nouveau réalisme, mythologies individuelles, pop art, Fluxus), elle s’est enrichie depuis trente ans en explorant les liens entre art, design et réel. Aujourd’hui, les acquisitions privilégient la création émergente selon plusieurs axes : objet et nouvelles formes de design, critique sociale, migrations des savoirs et des imaginaires. Installé depuis trois ans dans la zone portuaire de Dunkerque, le Frac occupe un bâtiment de Lacaton & Vassal, doublant l’ancienne halle de préfabrication navale et traversé par une rue reliant plage et centre-ville. Proche des habitants et ouvert à l’international, le Frac fait écho à l’activité portuaire, capte les battements du monde et devient catalyseur de résonances formelles, tangibles et spéculatives. Bus : Ligne C4 arrêt « FRAC/LAAC » ou « Bordées » (10 minutes depuis la gare de Dunkerque). Ligne C3 arrêt « Dunkerque Malo Plage ». Train : De Lille (TERGV) : 30 min / De Paris et Bruxelles : 2h Eurostar et Ferry . Liaison via Calais puis TER jusqu’à Dunkerque.

Depuis l’essor industriel du XIXème siècle, nous avons fait face au renouvellement constant et de plus en plus rapide de nos outils.

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