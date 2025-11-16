Conférence L’occupation allemande à Angoulême Médiathèque L’Alpha Angoulême

Conférence L’occupation allemande à Angoulême

Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 16:00:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

L’occasion d’en apprendre davantage sur le contexte local où se sont illustrés d’importantes figures. Il sera notamment évoqué le départ du convoi des 927 espagnols, premier convoi de civils déportés par les autorités d’Occupation.



Sur inscription.

.

Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00

English :

It’s an opportunity to learn more about the local context, in which some important figures have made their mark. In particular, we’ll be talking about the departure of the 927 Spaniards, the first convoy of civilians deported by the Occupation authorities.



Registration required.

German :

Es ist eine Gelegenheit, mehr über den lokalen Kontext zu erfahren, in dem sich wichtige Persönlichkeiten hervorgetan haben. Es wird auch über die Abfahrt des Konvois der 927 Spanier berichtet, des ersten Konvois von Zivilisten, die von den Besatzungsbehörden deportiert wurden.



Anmeldung erforderlich.

Italiano :

È un’occasione per conoscere meglio il contesto locale in cui si sono distinte alcune figure importanti. In particolare, ci si concentrerà sulla partenza del convoglio di 927 spagnoli, il primo convoglio di civili ad essere deportato dalle autorità di occupazione.



È richiesta la registrazione.

Espanol :

Se trata de una oportunidad para conocer mejor el contexto local en el que se distinguieron algunas figuras importantes. En particular, se hará hincapié en la salida del convoy de 927 españoles, el primer convoy de civiles deportados por las autoridades de ocupación.



Inscripción obligatoria.

L’événement Conférence L’occupation allemande à Angoulême Angoulême a été mis à jour le 2025-09-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême