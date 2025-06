CONFÉRENCE « L’OEUVRE DESSINEE DE C.R MACKINTOSH A L’EPREUVE DU REGARD » Port-Vendres 22 juin 2025 17:00

Pyrénées-Orientales

CONFÉRENCE « L'OEUVRE DESSINEE DE C.R MACKINTOSH A L'EPREUVE DU REGARD »
Place Castellane Port-Vendres Pyrénées-Orientales

22 juin 2025 17:00

2025-06-22

Explorez le regard singulier de Charles Rennie Mackintosh à travers ses dessins, décryptés par le poète et critique d’art Matis Leggiadro lors d’une conférence sensible et éclairante.

Place Castellane

Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

Explore the singular gaze of Charles Rennie Mackintosh through his drawings, deciphered by poet and art critic Matis Leggiadro in a sensitive and enlightening lecture.

German :

Erkunden Sie den einzigartigen Blick von Charles Rennie Mackintosh anhand seiner Zeichnungen, die von dem Dichter und Kunstkritiker Matis Leggiadro in einem einfühlsamen und aufschlussreichen Vortrag entschlüsselt werden.

Italiano :

Esplorate la singolare visione di Charles Rennie Mackintosh attraverso i suoi disegni, decifrati dal poeta e critico d’arte Matis Leggiadro in una conferenza sensibile e illuminante.

Espanol :

Explore la singular visión de Charles Rennie Mackintosh a través de sus dibujos, descifrados por el poeta y crítico de arte Matis Leggiadro en una conferencia sensible y esclarecedora.

