Conférence l’œuvre philosophique de Pontus de Tyard (1521-1605) rue du château Pau

Conférence l’œuvre philosophique de Pontus de Tyard (1521-1605)

rue du château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Christian Trottmann, chercheur au CNRS, est invité par la Société des Amis du château de Pau pour nous parler de l’oeuvre philosophique de Pontus de Tyard, évêque de Chalon sur Saône à la fin du XVIe s. Il a laissé une œuvre philosophique et poétique importante, mais peu étudiée. C’est d’elle qu’il sera question ici. .

rue du château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

English : Conférence l’œuvre philosophique de Pontus de Tyard (1521-1605)

L’événement Conférence l’œuvre philosophique de Pontus de Tyard (1521-1605) Pau a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Pau