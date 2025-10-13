Conférence l’Office Français de la Biodiversité Salle Denfert Rochereau Decize
Conférence l’Office Français de la Biodiversité Salle Denfert Rochereau Decize lundi 13 octobre 2025.
Conférence l’Office Français de la Biodiversité
Salle Denfert Rochereau Rue Denfert-Rochereau Decize Nièvre
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-13 18:00:00
fin : 2025-10-13 20:00:00
Date(s) :
2025-10-13
La délégation Environnement de la Ville de Decize vous invite à une découvrir les missions et le rôle de l’Office Français de la Biodiversité avec Alban Petitbout de l’OFB.
Entrée libre .
Salle Denfert Rochereau Rue Denfert-Rochereau Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 03 23
English : Conférence l’Office Français de la Biodiversité
German : Conférence l’Office Français de la Biodiversité
Italiano :
Espanol :
L’événement Conférence l’Office Français de la Biodiversité Decize a été mis à jour le 2025-10-02 par OT Sud Nivernais