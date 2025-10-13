Conférence l’Office Français de la Biodiversité Salle Denfert Rochereau Decize

Conférence l’Office Français de la Biodiversité Salle Denfert Rochereau Decize lundi 13 octobre 2025.

Conférence l’Office Français de la Biodiversité

Salle Denfert Rochereau Rue Denfert-Rochereau Decize Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-13 18:00:00

fin : 2025-10-13 20:00:00

Date(s) :

2025-10-13

La délégation Environnement de la Ville de Decize vous invite à une découvrir les missions et le rôle de l’Office Français de la Biodiversité avec Alban Petitbout de l’OFB.

Entrée libre .

Salle Denfert Rochereau Rue Denfert-Rochereau Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 03 23

English : Conférence l’Office Français de la Biodiversité

German : Conférence l’Office Français de la Biodiversité

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence l’Office Français de la Biodiversité Decize a été mis à jour le 2025-10-02 par OT Sud Nivernais