Conférence L’Ogooué et ses missions Kaysersberg Vignoble

Conférence L’Ogooué et ses missions

126 rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Début : Vendredi 2026-04-03 19:00:00

fin : 2026-04-03 20:30:00

Venez assister à cette conférence sur les précurseurs d’Albert Schweitzer pour les missions humanitaires en Afrique, animée par Damien Mougin.

Venez assister à cette conférence L'Ogooué et ses missions , animée par Damien Mougin, président de l'Association Française des Amis d'Albert Schweitzer.

Lors de cette soirée Damien Mougin montre comment les grandes figures de la fin du XIXe siècle auront ouvert la voie à Albert Schweitzer, en parallèle à l’exposition temporaire du centre Devenir médecin en Afrique équatoriale. 0 .

126 rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 35 19 49 contact@centreschweitzer.org

Join Damien Mougin for a talk on Albert Schweitzer’s precursors to humanitarian missions in Africa.

