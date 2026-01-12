CONFÉRENCE LOÏC ROBINOT ET CONCERT CHORALE CHŒUR BRASSENS Sète

CONFÉRENCE LOÏC ROBINOT ET CONCERT CHORALE CHŒUR BRASSENS

Georges Brassens et sa bibliothèque singulière. Du classique à l’insolite

Georges Brassens et sa bibliothèque singulière. Du classique à l’insoliteAvec Loïc RobinotUne invitation à plonger dans l’univers littéraire de Brassens, entre lectures insolites, anecdotes savoureuses et passion pour la chanson à texte.Professeur d’anglais, chanteur compositeur, Loïc Robinot est également l’auteur du livre Sur ma route, un certain… Georges BRASSENS Chorale Chœur BrassensDirigée par la cheffe de chœur Juliette Pradelle,et accompagnée à la guitare par Roland Sambugaro, la chorale Chœur Brassens réunit une quarantaine de choristes autour des chansons de Brassens, mais aussi Brel, Boby Lapointe, Vian, Nougaro…Joyeuse et dynamique, la chorale offre des interprétations pleines de vie et d’entrain.Réservations reservationbrassens@ville-sete.frEn partenariat avec l’association Cap Brassens. .

Georges Brassens and his singular library. From classic to unusual

