Conférence Loïc Touzé Je suis lent Maison de l’étudiant Espace culture, La Rochelle Université La Rochelle

Conférence Loïc Touzé Je suis lent

Maison de l’étudiant Espace culture, La Rochelle Université 3 Pass. Jacqueline de Romilly La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2026-01-28 19:00:00

fin : 2026-01-28

2026-01-28

Dans cette conférence dansée, Loïc Touzé, danseur, chorégraphe et pédagogue raconte l’histoire de la danse contemporaine à l’aune d’un récit intime.

English : Lecture Loïc Touzé I am slow

In this dance conference, Loïc Touzé, dancer, choreographer and teacher, recounts the history of contemporary dance through the lens of an intimate story.

