Conférence Loïc Touzé Je suis lent Maison de l’étudiant Espace culture, La Rochelle Université La Rochelle

Maison de l’étudiant Espace culture, La Rochelle Université 3 Pass. Jacqueline de Romilly La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-01-28 19:00:00
fin : 2026-01-28
2026-01-28
Dans cette conférence dansée, Loïc Touzé, danseur, chorégraphe et pédagogue raconte l’histoire de la danse contemporaine à l’aune d’un récit intime.
Maison de l’étudiant Espace culture, La Rochelle Université 3 Pass. Jacqueline de Romilly La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 00 00 46 contact@milleplateauxlarochelle.com
English : Lecture Loïc Touzé I am slow
In this dance conference, Loïc Touzé, dancer, choreographer and teacher, recounts the history of contemporary dance through the lens of an intimate story.
