Conférence l’olfactothérapie, des odeurs pour avancer dans la vie

42 avenue Foch Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-02-24 20:00:00

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24

Lors de cette conférence, découvrez comment l’odorat, ce sens discret mais essentiel, et les huiles essentielles peuvent participer à votre bien-être émotionnel et à lever des blocages pour avancer dans votre vie.

Cette approche novatrice dans l’accompagnement au bien-être, offre un accès aux émotions et à l’inconscient grâce à l’odorat et aux odeurs. Lors de cette conférence, découvrez comment l’odorat, ce sens discret mais essentiel, et les huiles essentielles peuvent participer à votre bien-être émotionnel et à lever des blocages pour avancer dans votre vie. .

42 avenue Foch Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 37 66 moulin9@niederbronn-les-bains.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At this conference, discover how the discreet but essential sense of smell and essential oils can contribute to your emotional well-being and help you overcome blockages in your life.

L’événement Conférence l’olfactothérapie, des odeurs pour avancer dans la vie Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de tourisme de l’Alsace Verte